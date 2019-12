Le parquet renonce à poursuivre Moreau et Thiry dans le dossier de "la pergola"

Ce désistement sera formalisé dans un arrêt attendu ce mois-ci. Le désistement du parquet signifie l'abandon de toute poursuite dans ce dossier remontant au 28 février 2010. Ce jour-là, un arbre planté sur une prairie appartenant à Stéphane Moreau à Ans avait été déraciné par le vent et s'était abattu sur la pergola du voisin. Le désormais ex-CEO de Nethys n'était pas assuré en responsabilité civile à l'époque et avait appelé Ethias à la rescousse. L'assureur avait rédigé un contrat prenant cours au 1er janvier de l'année et non le lendemain du sinistre, ce qui a évité à M. Moreau d'indemniser son voisin avec son propre argent.