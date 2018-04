"Le parti Islam n'est que la partie émergée de l'iceberg"

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'idée ne passe pas auprès des politiques du nord du pays. Entre autres Théo Francken, le secrétaire d'Etat à l'Asile et aux Migrations avait réagi sur Twitter à la proposition du parti qui vise à instaurer la ségrégation dans les transports publics: les uns pour les hommes et les autres pour les femmes. Pour lui, "dans leur monde régi par la sharia, les femmes n'ont pas de droits. Et cela commence avec une ségrégation dans le transport public. Ce parti ISLAM me révolte. C’est cracher sur l'Europe".