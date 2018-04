Le parti Islam peut-il être interdit?

A l'heure où le parti Islam dévoile son programme, nombre de ses propositions ont provoqué une levée de boucliers au sein de la classe politique belge. Certaines figures politiques ont même sollicité l'interdiction pure et simple du parti, qualifié d'anticonstitutionnel et d'antidémocratique. Mais la législation belge le permet-elle?

Pour rappel, le parti Islam entend établir une "démocratie islamiste" en Belgique et prône l'instauration de la charia. Autre mesure fortement décriée: la séparation des femmes et des hommes dans les transports en commun. Des éléments qui ont amené certains responsables politiques à demander l'interdiction du parti Islam.

Pas d'interdiction possible en l'état

Seulement, à l'inverse de nos voisins allemands, l'interdiction de partis extrémistes tels que le parti Islam est actuellement impossible en Belgique. "A l'heure actuelle, aller jusqu'à interdire un parti est juridiquement impossible", a souligné Olivier Maingain, président du parti DéFI et juriste.

Le constitutionnaliste Christian Behrendt pose le problème dans la sphère législative. Il distingue les propositions de lege ferenda (ce qui devrait être la loi) et de lege lata (la loi telle qu'elle existe). Pour lui, "les propositions du parti Islam sont de lege ferenda". Autrement dit, le parti Islam énonce ce que pourrait être une future législation et émet une proposition, édicte un programme.

"Les partis politiques en Belgique n'ont pas la personnalité juridique, ce qui rend leur interdiction difficile" Christian Behrendt Constitutionnaliste

Il ne s'agit pas de propositions de lege lata qui consisteraient à contrevenir immédiatement à la loi en vigueur. "Ce qui est punissable, ce sont des propos de lege lata à la loi".



Christian Behrendt insiste sur la différenciation à faire entre la légalité et le fait d'être en accord avec les idées du parti. S'il considère que les propos du parti Islam sont "aux antipodes de notre société occidentale", il explique que tous les partis politiques émettent des propositions de lege ferenda ne cadrant pas avec la législation actuellement en vigueur. Aussi, il convient de veiller à ne pas "retirer une partie de l'essence d'un parti" qui réside dans le débat et les idées.

De plus, d'un point de vue juridique, l'interdiction d'un parti se révèle particulièrement complexe. "Les partis politiques en Belgique n'ont pas la personnalité juridique, ce qui rend leur interdiction difficile. Il n'y a pas de personnalité morale que l'on pourrait dissoudre", explique-t-il.

Christian Behrendt souligne que le règlement concernant la formation des partis en Belgique est particulièrement permissif et conciliant. "La Constitution belge ne soumet la création de partis politiques à aucune formalité particulière".

Pour le constitutionnaliste, il serait néanmoins possible de déterminer un cadre précis "de choses tellement fondamentales qu'on ne pourrait en rien les modifier". Il consent cependant à dire qu'un accord sur des principes fondamentaux peut être difficile à parachever.

Vers une modification de la Constitution?

Certains partis proposent d'interdire les partis extrémistes en déterminant de nouvelles bases légales. Le parti nationaliste N-VA et les libéraux de l'Open Vld s'accordent sur une modification de la Constitution qui irait dans ce sens.

"Nous avons encore trop souvent des problèmes avec les principes fondamentaux des Lumières et ne les appliquons pas tous de manière cohérente, mais je propose de le faire", dans le préambule de la Constitution, a affirmé Patrick Dewael, chef de groupe Vld à la Chambre.

De leur côté, Olivier Maingain et Richard Miller, membre du Mouvement Réformateur, préconisent l'inscription du principe de laïcité dans la Constitution et celui de la neutralité de l’État. Pour Richard Miller, "ce projet va a l'encontre de nos libertés et droits fondamentaux inscrits dans la Constitution".

"Il faudrait une juridiction indépendante qui veillerait à la laïcité et au respect des valeurs démocratiques par un contrôle préalable", a annoncé Olivier Maingain. En ce sens , la laïcité serait le fer de lance de la "protection du pluralisme des religions".

Le principe de laïcité ne serait effectivement pas accepté par le parti Islam qui souhaite instaurer une théocratie. Si le principe de laïcité est inscrit dans la Constitution, il serait dès lors impossible pour le parti Islam de se présenter aux élections.

Seulement, empêcher un parti de se présenter aux élections ne revêt-il pas un caractère anti-démocratique? Pas pour Olivier Maingain qui estime qu'il existe "des lignes à ne pas franchir". "On peut contester l'organisation de l’État et avoir des convictions. Mais peut-on présenter des listes qui dénatureraient l’État démocratique? Là, on touche à l'essence des principes fondamentaux et à des valeurs essentielles de la démocratie", a ajouté le président de DéFI.

Quid des propos sexistes?

Bianca Debaets, secrétaire d’État bruxelloise à l’Égalité des Chances, a pour sa part condamné la séparation entre les femmes et les hommes dans les transports en commun, mesure proposée par le parti Islam.

"Ces propos sont très choquants et contraire à notre Constitution et à la Déclaration européenne des droits de l'homme. Ils constituent une menace pour notre démocratie et notre vivre-ensemble", a déclaré la secrétaire d’État.

"Prôner une séparation entre les femmes et les hommes dans les transports en commun va totalement à l'encontre de nos valeurs fondamentales et de nos libertés (...) S'il est prouvé juridiquement qu'ils constituent une incitation à la discrimination, je ferai en sorte que des mesures adéquates puissent être prises", a-t-elle ajouté.

"La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme autorise l'interdiction des partis qui s'opposent aux droits libéraux et à la démocratie" Joachim Pohlmann Porte-parole de la N-VA

Les idées portées par le parti ont généré une vague de signalements auprès de l'Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes. Bien que l'Institut ait fermement condamné des propos "sexistes" qui favorisent les stéréotypes", il a précisé que les idées énoncées ne pouvaient pas tomber sous le coup de la Loi-Sexisme.

"Pour être condamnable sur base de cette loi, le comportement en question doit en effet être dirigé contre une ou plusieurs personnes spécifiques et identifiables. Pour autant que nous le sachions, ce n’est pas le cas ici", a précisé l’Institut pour l’Égalité des Hommes et des Femmes sur son site internet.