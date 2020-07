Le personnel soignant mis à l'honneur lors de la Fête nationale

Le Roi Philippe a salué ce mardi, à l'occasion d'une cérémonie organisée Place des Palais à Bruxelles à l'occasion de la Fête nationale, mais en plus petit comité que de coutume, l'action de "tous ceux qui ont contribué à notre vivre-ensemble" au cours de la crise sanitaire liée au Covid-19 , tout appelant la population à la responsabilité.

"Cette fête nationale est d'abord l'occasion de remercier les gardiens de nos vies: en premier lieu le personnel soignant et les services de sécurité et de protection civile et tous ceux qui ont contribué à notre vivre-ensemble au cours de cette période difficile", a-t-il affirmé lors d'une brève allocution.