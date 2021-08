Le philosophe Ignaas Devisch va diriger le think-tank Itinera

Le think-tank Itinera change de tête. Le philosophe Ignaas Devisch en devient le directeur à la place de Leo Neels. Et Bart Verhaeghe cède la présidence à Alexander D’Hooghe.

"Itinera est un think-tank visionnaire parce qu’il donne des recommandations destinées à créer une prospérité durable à long terme. Notre approche est également prospective s’agissant de notre propre organisation. Nous devons continuer à évoluer", explique Bart Verhaeghe, l’actuel président d’Itinera, qui est aussi propriétaire du Club Brugge et d’Uplace.

Bart Verhaeghe a créé le centre de réflexion il y a exactement 15 ans, aux côtés du professeur Marc De Vos et de Gaëtan Hannecart de Matexi. Leo Neels, l’ancien patron de la chaîne télé VTM et de Pharma.be en avait pris la direction générale en 2014, en remplacement de Marc De Vos, parti à la Macquarie University à Sydney.

"Le monde change très rapidement. Il est confronté à maints défis politiques, économiques et sociétaux." Itinera

Ce 15e anniversaire est l’occasion pour Itinera de procéder à un nouveau changement à sa tête. Ainsi, à la fin de ce mois, Leo Neels et Bart Verhaeghe tireront leur révérence. Leurs successeurs ont une image assez éloignée du monde des entreprises. Le nouveau directeur général, Ignaas Devisch, est professeur de philosophie médicale et d’éthique à l’UGent. Il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages, chroniqueur et consultant d’entreprises et d’administrations publiques en matière d’éthique et de gouvernance.

La présidence sera exercée par Alexander D’Hooghe, professeur au MIT et architecte. C’est lui notamment qui a conduit à la reconfiguration du gigantesque centre commercial Uplace en un projet de quartier commerçant plus modeste à Machelen.

Le consultant Karel Volckaert, qui travaillait auparavant chez Econopolis, exercera la fonction de directeur opérationnel. L’économiste en chef reste Ivan Van de Cloot.

La nouvelle direction prendra ses fonctions le 1er septembre. Elle se concentrera notamment sur la transition vers une économie verte.

Éthique et questions sociétales

"Le monde change très rapidement. Il est confronté à maints défis politiques, économiques et sociétaux, tels que la transition vers une économie plus durable et le besoin d’innovations, l’importance croissante de l’éthique et de la diversité dans la société, le manque de confiance dans les institutions et l’impact du monde numérique sur nos relations sociales et la manière de communiquer", souligne-t-on.