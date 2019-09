Le plafond d'absentéisme enfin atteint

Le tassement du nombre de malades de longue durée, déjà observé en 2018, se confirme en 2019. La loi de 2016 sur la réintégration des travailleurs semble produire ses premiers effets, selon Securex.

Et si le plafond d’absentéisme était enfin atteint? C’est ce que pense le secrétariat social Securex, à la lecture des chiffres du premier semestre 2019 en matière d’absentéisme dans les entreprises en Belgique. L’étude de Securex se base sur les données de 200.556 travailleurs actifs auprès de 25.340 employeurs. Elle laisse apparaître plusieurs constats.

Premièrement, le pourcentage de maladie total dans le secteur privé est de 7,32%. Cela signifie que lors d’une journée de travail moyenne au cours du premier semestre de 2019, un peu plus de 7 travailleurs sur 100 étaient absents pour cause de maladie ou d’accident privé. L’an dernier à pareille époque, on était à 7,26%, soit à peu près la même chose.µ

Rupture de tendance

Deuxième constat, les maladies de longue durée (plus d’un an) et de moyenne durée (entre un mois et un an) n’ont que faiblement augmenté depuis le début de l’année (voir infographie). Ceci confirme le tassement déjà observé en 2018 et pourrait marquer une rupture de tendance par rapport à la hausse ininterrompue des malades de moyenne et (surtout) longue durée observée depuis 10 ans. Ce tassement avait également été observé par l’Inami, mais sur des chiffres arrêtés fin 2018.

Chez Securex, on avance trois explications pour cette possible stagnation: le ralentissement du vieillissement chez les travailleurs (les vieux sont malades moins souvent mais plus longtemps), la conscience croissante de l’importance de la santé mentale (ce qui permet de prévenir certains problèmes comme le burn-out) et, enfin, un succès possible de la loi sur la réintégration.

Cette dernière est entrée en vigueur fin 2016 dans le but de remettre au travail les travailleurs en incapacité, et ce au terme de leur maladie. La nouvelle loi a inspiré davantage de parcours de réintégration, plus de parcours officiels, et probablement aussi plus de parcours informels. Les résultats de ces parcours – qu’il s’agisse de retour au travail (à temps partiel) ou de licenciement – se retrouvent bien souvent dans les chiffres seulement un an plus tard.

Pour Heidi Verlinden, experte RH chez Securex, "c’est une nouvelle indication que l’absentéisme semble enfin avoir atteint son plafond, en tout cas, dans les entreprises jusqu’à 1.000 travailleurs". Cela étant, le nombre d’absents de longue durée reste très élevé dans notre pays. C’est pourquoi Heidi Verlinden recommande aux employeurs de "continuer à miser sur la prévention et la réintégration des travailleurs malades de longue durée".

La grippe

Troisième constat enfin, les maladies de courte durée ont diminué au premier semestre 2019. Cette courbe est fortement influencée par l’ampleur de l’épidémie de grippe qui frappe à peu près tous les hivers. L’ampleur de l’épidémie de grippe, début 2019, était plutôt "normale", contrairement à celle de début 2018 qui avait connu un pic plus élevé et avait duré plus longtemps. Résultat: le nombre de déclarations de maladie par travailleur et le pourcentage d’absents ont légèrement diminué cette année, de respectivement 1,6% et 1,7%.