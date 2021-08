Le poids des mots

À mal nommer les choses, on ajoute au malheur… de la justice. De l’importance de décrire précisément le motif grave d’un licenciement.

Lorsqu’il s’agit de transmettre une information que l’on connaît parfaitement, on le fait en pensant parfois que les mots que l’on choisit seront compréhensibles de la même façon par le destinataire.

En matière de rupture du contrat de travail pour motif grave, la loi impose de notifier les faits qui sont invoqués de telle sorte que le travailleur comprenne ce qui lui est reproché et que, le cas échéant, les juridictions soient en mesure d’apprécier la gravité de ceux-ci.

Une accumulation de fautes

Une travailleuse avait été licenciée pour fautes graves et les fautes qui étaient invoquées lui furent notifiées dans le délai légal.

Il lui était ainsi reproché d’ avoir consulté pendant les heures de travail des sites Internet sans lien avec l’exécution de son contrat de travail , de s’être montrée impolie à l’égard de clients et de ses supérieurs , d’avoir consommé des boissons alcoolisées - des emballages de telles boissons avaient été retrouvés dans son bureau -, d’avoir été trouvée dans son bureau sous l’effet de l’alcool et d’avoir également fumé dans celui-ci.

La travailleuse avait contesté son licenciement et obtenu gain de cause sur la base d’un arrêt de la Cour du travail de Gand, qui avait estimé que les fautes invoquées n’étaient pas décrites de manière suffisamment précise, c’est-à-dire ne permettant pas à la travailleuse d’identifier les faits et à la Cour du travail d’en apprécier la gravité. L’employeur s’était pourvu en cassation.