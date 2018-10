Le point sur les perturbations

Les négociations se poursuivent sur le projet visant à prendre en compte la pénibilité dans le calcul de la pension.

Deux réunions sont encore prévues au sein du Conseil national du travail pour déterminer quelles sont les fonctions dites pénibles dans le secteur privé. Mais les positions sont tellement éloignées que l’espoir de voir se débloquer le projet s’éloigne de jour en jour. "Si au moins le ministre Bacquelaine (MR) acceptait le principe de la compensation financière pour les métiers pénibles, on pourrait discuter d’une liste de fonctions", nous disait la FGTB il y a deux semaines. Là, tout ce qu’on promet aux gens, c’est de pouvoir partir plus tôt, mais avec leur pension rabotée, constatent les syndicats. "Les travailleurs qui exercent un métier lourd seront financièrement pénalisés, alors qu’ils devraient être valorisés."

D’après les calculs syndicaux, la perte mensuelle est évaluée entre 56 et 353 euros. Et les critères pour bénéficier de la pénibilité sont stricts: seuls dix ans maximum de fonction pénible sont pris en compte (même si on a travaillé 30 ans dans la fonction), et uniquement si le travailleur exerce encore cette fonction, et chez le même employeur.