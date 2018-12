Le pouvoir d'achat passe en tête du combat syndical

Les syndicats, en front commun, mènent ce vendredi une grande journée d’actions avec grèves et manifestations à l’appui. Leur combat se concentre non seulement sur les pensions, mais aussi sur le pouvoir d’achat et les conditions de travail. Ils craignent un passage en force dans les dossiers pensions et jobsdeal.

Depuis près d’un an, la réforme des pensions était devenue le moteur principal des actions syndicales de grande ampleur. Les trois grandes manifestations interprofessionnelles en front commun (19 décembre 2017, 16 mai et 2 octobre 2018) portaient haut le combat pour des pensions décentes. Mais aujourd’hui, la question du pouvoir d’achat a clairement repris la main, et s’affichera en haut des tracts syndicaux qui seront distribués durant cette journée d’actions, à côté du jobsdeal (qu’ils n’avalent toujours pas) et des pensions.

Robert Vertenueil, le président de la FGTB, nous rappelle que cette question du pouvoir d’achat a toujours figuré sur le podium des trois grandes revendications syndicales, aux côtés des pensions et de la qualité de la carrière (ajoutons aussi la défense des services publics).

Dégradation sociale

"Mais il faut se rendre compte que, malgré ce que certaines études disent, la situation sur le front du pouvoir d’achat ne fait qu’empirer", nous dit Robert Vertenueil. Une nouvelle étude déposée sous le sapin par Philippe Defeyt, de l’IDD (pas vraiment le centre Jean Gol donc…) démontre pourtant par A + B que cette régression du pouvoir d’achat n’est qu’une vue de l’esprit, et qu’il a bel et bien progressé (de 5%) sur les 20 dernières années. "Oui, mais ça donne quoi, 1% tous les quatre ans? Il faut arrêter de rire, dit Robert Vertenueil. On ne peut pas appeler cela du progrès social."

"L’objectif 2020 stipulait une baisse de 380.000 pauvres, depuis 2014 on en compte 100.000 de plus." Robert Vertenueil Président de la FGTB

Il pointe les différents indicateurs qui montrent une dégradation sur le front social: 2,33 millions de Belges sont sous le seuil de pauvreté. "L’objectif 2020 stipulait une baisse de 380.000 pauvres, depuis 2014 on en compte 100.000 de plus."

Les gilets jaunes et leur mouvement de protestation contre la hausse des carburants, et cette vie devenue trop chère, dicteraient-ils aussi les accents syndicaux à donner pour répondre à une base remontée contre le gouvernement Michel? Difficile de ne pas faire le lien avec la montée en puissance, dans l’agenda syndical, de cette thématique.

Mais un autre facteur vient aussi attiser les revendications: la perspective des négociations pour la conclusion d’un nouvel accord interprofessionnel (AIP). Les syndicats ont déjà fixé leurs revendications en termes de hausse salariale: "1,4%, je ne descendrai pas en dessous, dit Robert Vertenueil. Mais pour cela, il faudrait alors déroger à la loi de compétitivité de 1996." Les premiers calculs du Conseil central de l’économie annoncent en effet une marge corrigée (selon les nouvelles règles de la loi) à -0,2%.

"Le calcul a été expliqué clairement au CCE, Pieter Timmermans était là. Alors s’il y en a un qui délivre des fake news, c’est bien lui!" Robert Vertenueil

Chiffre contesté par la FEB, pour qui il sera possible de dégager une marge (on a même cité 1%). "Le calcul a été expliqué clairement au CCE, Pieter Timmermans était là. Alors s’il y en a un qui délivre des fake news, c’est bien lui!" Une chose est sûre, loi de 1996 ou pas, les syndicats se montrent très déterminés. "Nous irons à la table des négociations pour discuter, mais je n’avalerais pas de couleuvres."