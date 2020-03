Le premier bachelier exclusivement en anglais débarque à la rentrée

Dès la prochaine rentrée académique, des jeunes pourront se former intégralement dans la langue de Shakespeare en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Du moins, cette possibilité leur sera offerte s'ils s'intéressent aux sciences de gestion. L'organisation d'un "Bachelor of science in business engineering" à l'Université Saint-Louis de Bruxelles vient d'être autorisée par l'exécutif de la FWB.