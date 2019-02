Le prince Laurent ira-t-il à la commission Finances?

Au cours de son audition, François Dumont a rejeté toute responsabilité, en précisant que le mail en question (adressé à la Trésorerie) n’était que la transmission de la position du Service européen pour l’action extérieure et du service juridique du Conseil européen. Ce que cherchent toujours à savoir les députés, c’est qui a autorisé le dégel des intérêts (en contradiction avec les directives de l’ONU) et où sont partis les fonds en question.

Sans qu’il soit possible de connaître le montant exact des intérêts dégelés, on parle d’un chiffre estimé entre 1 et 1,5 milliard d’euros. " Ce n’est pas le groupe Relex qui a donné son feu vert au dégel. Nous avons transmis une information à nos autorités compétentes. Je n’étais qu’une courroie de transmission de l’information, comme c’est le cas dans d’autres dossiers ", a insisté François Dumont. Ce dernier a précisé qu’il ne savait pas ce que le Trésor avait fait de son mail, mais il s’est étonné que celui-ci se retrouve dans la presse.

À ce stade, pour résumer, rappelons que tant l’auteur de ce mail informel que son destinataire nient avoir été à la base de ce dégel. "On parle tout de même de la libération de plus d’un milliard d’euros à destination d’un pays en proie à la guerre civile et dont la base juridique ne serait que votre mail et ça, je ne l’accepte pas", a répliqué Georges Gilkinet (Ecolo).