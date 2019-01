Le prince Laurent met Charles Michel en demeure

C'est la première fois qu'un membre de la famille royale met en demeure le Premier ministre et son gouvernement. En cause: les déboires libyens du prince Laurent.

"Une forme inhabituelle d'acharnement"

" Il n’est as exagéré d’affirmer qu’au-delà de l’expression d’une position dans un débat juridique, certains responsables de l’administration et/ou membres du gouvernement font preuve d’une forme très inhabituelle d’acharnement à l’encontre de mon ASBL, favorisant ainsi certains intérêts libyens. "

Il se dit victime de discrimination. Et vise en particulier le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders.

Pour rappel, le contrat de reboisement de trois villes libyennes signé entre la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (nom utilisé entre 1977 et 2011 pour désigner la Libye sous Kadhafi) et l’ASBL du Prince, avait été rompu par la Libye. L’ASBL du Prince a intenté des actions en justice pour récupérer son dû, mais n'a jamais revu la couleur de l'argent, malgré la condamnation de la Libye par la justice belge.