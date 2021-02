Le private banker n’est pas un conseiller en investissement

Reventes à perte

L’intégralité de son portefeuille était constituée de titres "ultraspéculatifs" que le client avait lui-même achetés. Le client les avait par la suite revendus à perte , en pleine bourrasque boursière. Il s’était ensuite retourné contre son banquier, en estimant avoir bénéficié de conseils en investissement inadéquats . Il affirmait que s’il passait lui-même la plupart de ses ordres d’achat et de vente par ordinateur, il lui arrivait de téléphoner à son private banker pour passer certaines opérations. Dans ce cas, le private banker exécutait les ordres du client, mais, affirmait-il, sur les propres conseils du professionnel. La banque contestait cette affirmation non étayée du client.

Et d’ajouter que le private banker n’a pas l’obligation d’attirer l’attention du client sur le fait qu’une opération envisagée serait ou non contraire aux recommandations de la banque.

Pas de recommandations personnalisées

En réalité, le rôle du private banker est différent. Le private banker identifie les objectifs, les besoins et les priorités du client. Il analyse les situations des revenus et du patrimoine du client. Il les confronte avec ses souhaits et ses besoins, actuels et futurs. Il informe le client sur les techniques de structuration patrimoniale, sans aller jusqu’à donner des recommandations personnalisées qui pourraient le mettre en porte-à-faux avec les règles sur la planification financière.