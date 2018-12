Le procès Nemmouche déjà sous tension

"Il espère voir son innocence reconnue"

Sans surprise, la défense de Mehdi Nemmouche (Mes Sébastien Courtoy, Henri Laquay et Virginie Taelman) a entamé une stratégie de mise sous tension, alors que le jury n’a pas encore été désigné. Me Courtoy a ainsi désigné une "enquête particulièrement orientée" et annoncé son intention "d’anéantir chacune des pseudo-pièces" du dossier. Bravache, il a aussi évoqué les "prétendus otages" de Mehdi Nemmouche, sous prétexte que l’affaire n’a pas encore été jugée, et évoqué Tintin chez les Picaros en parlant d’une commission rogatoire belge en Israël. Objectif: prendre la lumière et provoquer. "Mehdi Nemmouche est très loin du portrait que l’on brosse de lui. Il espère voir son innocence reconnue", a lancé l’avocat.