Le procureur de Hal-Vilvorde quitte la magistrature

Âgé de 47 ans, dans la magistrature depuis ses 29 ans, le procureur du Roi de Hal-Vilvorde a remis sa démission. Il a été nommé directeur d’hôpital, à l’AZ Jan Portaels de Vilvorde et prendra ses fonctions le 1er octobre. Un véritable grand écart qui surprend son monde. "Je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de créer et gérer cette organisation, c’est une grande chance. Mais j’ai eu une offre difficile à refuser compte tenu des circonstances. C’est un challenge compliqué et j’aime les challenges. J’ai la réputation d’être quelqu’un qui va de l’avant et aime les concepts novateurs. À un moment de sa carrière, il faut savoir prendre un tournant , explique-t-il par téléphone. Comme le dit mon épouse: tu redeviens M. Tout-le-Monde!"

Ancien directeur de l’OCSC (Organe central pour la saisie et la confiscation), vénérable paquebot compliqué à manœuvrer, Thierry Freyne est le premier procureur du Roi de Hal-Vilvorde depuis la scission de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles en 2014 en deux entités, francophone et néerlandophone. Il est connu pour y avoir instauré une politique pénale aux accents répressifs. "J’ai fait ce que le politique attendait de moi, et à travers eux, les citoyens. Nous avons beaucoup collaboré avec la police pour augmenter le taux de poursuites pénales. Et on est passé de 8% à plus de 20%, grâce à l’équipe en place. Ce sont des résultats objectivables. Je suis quelqu’un qui compte sur les résultats, et les moyens doivent, selon moi, être distribués en fonction de ceux-ci."