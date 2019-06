Le rapport accablant sur l'état du développement durable de la Belgique

Sur 22 indicateurs pour lesquels un objectif quantifié est fixé, quatre seulement devraient atteindre leur cible en 2030 , constate le Bureau du Plan: la recherche et le développement, l’exposition aux particules fines, la pollution par les hydrocarbures et la surface marine en zone protégée. Des 17 autres, la majorité évolue dans la bonne direction, quoique pas assez rapidement.

Au total, il y a plus d’évaluations défavorables que d’évaluations favorables, note le Bureau du Plan. Les indicateurs qui touchent à l’environnement et à l’économie connaissent l’évolution la plus favorable. Aucun des cinq indicateurs de gouvernance ne reçoit une évaluation favorable. Et sur 23 indicateurs sociaux, quatre seulement reçoivent une évaluation favorable.