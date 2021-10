Le rapport sur le passé colonial préconise une indemnisation des victimes

Le rapport des experts sur le passé colonial de la Belgique laisse cependant aux parlementaires membres de la Ccommission Congo le soin d’en décider les contours.

Le très attendu rapport des experts sur le passé colonial de la Belgique a été publié mercredi sur le site internet de la Chambre. Ces experts avaient reçu pour mission, il y a un an et demi, de réfléchir aux voies de (ré)conciliation de la Belgique avec son histoire coloniale.

La publication de leur rapport, première étape de l'action "vérité et réconciliation", s’inscrit dans le cadre de la commission spéciale de la Chambre, laquelle avait été mise en place durant l’été 2020 après la mort de l’Afro-Américain George Floyd aux États-Unis. En Belgique, plusieurs statues du roi Léopold II avaient à l’époque fait l’objet d’actes de vandalisme en réaction à cet évènement.

Dans quelques semaines, ce nouveau rapport fera l'objet d’auditions et de consultations au Parlement qui auront pour vocation de nourrir le débat à l’échelle de la société toute entière, explique Wouter De Vriendt, président de la commission spéciale.

Réparations

La question des réparations est la plus sensible de tout ce processus. Le rapport estime que des compensations financières doivent être accordées aux victimes de méfaits coloniaux en Belgique, au Congo, au Rwanda et au Burundi, mais n’en précise pas le montant.

Si la recommandation de réparations est suivie d’effet, il est vraisemblable que les entreprises qui se sont enrichies dans les colonies seront appelées à les payer.

Les experts appellent ainsi la Belgique à lancer une procédure d’octroi de réparations aux afrodescendants, avec le remboursement de certains soins médicaux et thérapeutiques. "Une aide psychologique est nécessaire. Les blessures endurées sont transmises de génération en génération", souligne le rapport.

Si cette recommandation de réparations est suivie d’effet, il est vraisemblable que les entreprises qui se sont enrichies dans les colonies seront appelées à les payer. L’économie coloniale, basée sur l’exploitation du caoutchouc, des minerais, du coton, de l’huile de palme et de l’ivoire, a permis de bâtir des fortunes en Belgique, alors que les Congolais souffraient de travail forcé, de pauvreté et de faim. Le rapport pointe ainsi le rôle de plusieurs entreprises dans l’ancienne colonie, qui représentent encore aujourd’hui les plus grandes fortunes belges. La rentabilité des entreprises coloniales belges était considérée comme l’une des plus élevées au monde.

Le rapport n’énumère pas toutes ces entreprises coloniales, même s’il mentionne Solvay, Unilever et Umicore (ex-Union Minière). D’autres entreprises coloniales sont toutefois bien connues comme Fortis (reprise ensuite par BNP Paribas), la compagnie maritime CMB, Cominière (aujourd’hui Atenor), le producteur de coton Texaf et l’entreprise de plantations Sipef.

Un rapport épais, mais peu directif

Reste à savoir si ce rapport aidera les parlementaires dans la difficile tâche qui les attend. En réalité, cet épais document avance surtout des recommandations vagues. Ainsi, il préconise un plan global contre le racisme et les discriminations, mais aussi un enseignement plus éclairant sur le passé colonial de la Belgique et la spoliation d’œuvres d’art.

L’idée d’une journée nationale de commémoration pour les victimes de la colonisation est cependant originale, et serait unique au monde. Le rapport plaide aussi pour des quotas de recrutement de personnes d’origine africaine dans les services publics et sur les listes électorales.