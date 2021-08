Le registre des comptes bancaires a déjà été consulté 75.000 fois cette année

Au premier semestre, le registre des comptes bancaires a déjà été consulté à 75.398 reprises, un nombre supérieur de plus de 50% à celui enregistré pour toute l’année 2020. Ces consultations sont le fait à près de 60% des notaires et à 33% du fisc.

Le point de contact central (PCC) de la Banque nationale (BNB) reprend, pour chaque Belge , tous les numéros de comptes bancaires et les types de contrats qu’il détient. Ce registre a été mis en place en 2015, en vue de lutter contre la fraude. Il permet au fisc, en cas de présomption démontrable de fraude, de connaître les banques et assureurs dont le contribuable en question est client. Depuis l’été de l’an dernier, le SPF Justice, les huissiers de justice ainsi que les notaires peuvent également accéder au registre, eux aussi sous des conditions strictes. Pour les notaires, par exemple, une consultation ne peut intervenir que dans le cadre d’une déclaration de succession.

Au premier semestre, les notaires ont ainsi effectué 40.799 recherches afin de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations de successions qu’ils introduisent. Il arrive souvent, en effet, que les héritiers ne soient pas au courant de tous les comptes bancaires ou contrats détenus par la personne défunte.

De son côté, le fisc est à l’origine de 25.200 recherches dans la base de données, un rythme de consultation semblable à celui de 2020 . Et le SPF Justice en a réalisé 4.611 au premier semestre, soit deux fois plus qu’en 2020.

Soldes des comptes

À partir du 31 janvier 2022, le PCC contiendra non seulement les numéros de compte, mais aussi les soldes des comptes, que les banques doivent transmettre deux fois par an. Concrètement, le registre permettra de voir clairement le solde de vos comptes, l’argent que vous avez emprunté et les montants de vos assurances-vie.