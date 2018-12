Le report du budget mobilité fait trembler à la veille du Salon de l'auto

À la base, Modalizy permet une simplification administrative des notes de frais. Avec l’application et deux cartes de paiement que vous ayez une voiture de société ou des alternatives de mobilité, vous savez tout payer. Pour l’employeur, tout arrive sur une seule facture. Cette solution est donc particulièrement indiquée dans le cadre d’un budget mobilité. Ce genre d’initiatives et de jeunes sociétés ont foisonné dans l’attente de l’arrivée d’un budget mobilité. Sa mise au frigo met tout un pan de l’économie innovante belge au frigo et dans l’embarras.

105 grammes

Durant l’élaboration du texte, le secteur automobile et les entreprises étaient remontés contre le niveau de CO2 maximum de 95 grammes pour les voitures choisies dans le cadre du budget mobilité. Il nous revient qu’un compromis avait été trouvé au gouvernement pour arriver progressivement à 95 grammes, avec la possibilité de choisir une voiture à 105 grammes en 2019, puis de 100 grammes en 2020 et enfin 95 grammes en 2021. Le temps que les gammes moins polluantes arrivent sur le marché. Un amendement bien vu par le secteur car des voitures plus conséquentes comme des Skoda Fabia break, Opel Crossland X ou C4 Grand Picasso restaient disponibles dans le cadre du budget, voit-on dans une liste que nous a élaborée Renta, l’association des sociétés de leasing.

Chez D’Ieteren Auto, le plus grand acteur de l’automobile belge, et sa filiale mobilité Lab Box, on a aussi du mal à voir ce budget mobilité compromis. "Les citoyens continuent d’exprimer de plus en plus fortement aux politiciens leur besoin d’amélioration de la mobilité ainsi que de la qualité de l’air et du climat. Sur la base de nombreuses discussions que nous avons pu avoir avec des employé(e) s et mobility managers, nous pensons que ce texte de loi est la clé manquante pour permettre à de nombreuses initiatives publiques, privées et associatives de passer à la vitesse supérieure", nous y dit-on.