Le retour à l’ancienne "normalité" n’est pas une option

Malgré tout, plusieurs acteurs évoluant dans ces secteurs ont trouvé des solutions leur permettant de reprendre le travail. Les parcs d’attractions vous permettent désormais de vous inscrire à partir de chez vous afin de pouvoir partir l’esprit tranquille. De nombreux cafés et restaurants proposent leur carte sur le smartphone des clients grâce à des codes QR disponibles sur les tables. Le déploiement de tous ces changements a sans doute été source de stress, ils n’en ont pas moins amélioré sensiblement l’expérience du client. Et un grand nombre de ces innovations continueront d’avoir cours dans la nouvelle ou “meilleure” normalité d’après-Covid-19.

Il existe aussi, bien entendu, des secteurs et des entreprises qui ont affiché d’excellentes performances en dépit du coronavirus. Le monde des télécoms a fait des affaires en or dans la mesure où nous dépendons de notre connexion Internet pour entretenir nos contacts sociaux et professionnels. Les ventes en-ligne ont eu droit à un énorme coup d’accélérateur, tout comme les services de coursier qui livrent tous ces colis. Mais, en coulisses, tous ces secteurs ont dû, eux aussi, se préparer. Les clients attendent en effet que leurs colis leur soient livrés rapidement, même en période d’affluence.

Les sociétés qui ont le mieux réussi sont d’ailleurs conscientes qu’il ne suffit pas de proposer des solutions technologiques. La facilité d’utilisation, pour le client, doit demeurer l’élément central. Par ailleurs, pour un nombre non négligeable de clients, la technologie demeure encore souvent un saut dans l’inconnu. La société Torfs, par exemple, l’a bien compris et a spontanément proposé un accompagnement pour quiconque passait une commande en ligne pour la première fois auprès de ce détaillant en chaussures.

Formule hybride de travail

D’ici peu, nombreux seront ceux et celles qui se demanderont s’ils devront retourner au bureau, jour après jour, une fois la crise passée. Le travail de bureau reprendra bien entendu en partie ses droits, mais il nous faut sans doute tendre vers une formule hybride incluant au minimum la possibilité de travailler quelques jours chez soi. Nous avons en effet eu tôt fait de nous habituer à cette «meilleure normalité», où nous ne devons pas nous retrouver bloqués dans des embouteillages et où nous pouvons par exemple employer notre temps libre à une agréable promenade. Nous avons par ailleurs constaté que le télétravail était possible, en ce compris pour des employés et des cadres qui, par le passé, étaient censés être toujours présents. Les excuses d’hier n’ont désormais plus cours.