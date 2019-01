Le retrait des herbicides de synthèse des étals attaqué par l'industrie

Depuis le 1er janvier, les particuliers ne peuvent plus acheter d’herbicides sélectifs dans le commerce en Belgique. Et depuis le 6 octobre dernier, il en va de même pour les herbicides totaux, genre Roundup (glyphosate). Cette situation fait suite à une décision du Fédéral. Cela risque-t-il changer? C’est en tout cas le souhaite de Phytofar, l’association belge de l’industrie des produits de protection des plantes. Cette organisation professionnelle réunit les grands producteurs de produits phytos tels que Bayer Crop, BASF, Syngenta Crop et autres Taminco. Elle vient de déposer un recours au Conseil d’Etat en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté royal du 16 septembre 2018 interdisant la vente d’herbicides de synthèse (produits en laboratoire) aux particuliers.