Le rêve de Maxime et des siens

Comment ça marche? L'assemblée est divisée en groupes thématiques (solidarité, mobilité, etc.). Dans chacun, "un premier cercle s’autorise à rêver et un second cercle qui écoute et décode, explique Stephen Boucher, responsable de Dreamocracy et expert en intelligence collective. Puis on intervertit les rôles, cela permet à tout le monde de s’exprimer sans rester dans du doux rêve pour réfléchir à ce que chaque proposition implique".