Le risque d'importation du coronavirus en Belgique s'élève à seulement 1,7%

L’indice Nikkei japonais a lâché 2,03% tandis que l’indice élargi Topix a cédé 1,61%. Les Bourses de Chine continentale et de Hong Kong étaient fermées lundi en raison des congés du Nouvel An chinois. En Europe, la Bourse de Paris a lâché 2,68%, celle de Francfort 2,74% et celle de Londres 2,29%. Le Bel 20 a perdu 2,48%. "Les marchés étaient exposés à un risque de correction au vu de signes d’exubérance comme une dynamique de cours soutenue, des valorisations élevées et un positionnement de surpondération, mais une pandémie fait rarement partie des catalyseurs négatifs a priori", ont commenté les stratèges de JPMorgan dans leur note hebdomadaire, évoquant un risque de "choc régional plus que mondial".

Principal secteur attaqué, le secteur minier dégringole de 4,27%. Ces valeurs sont parmi les plus sensibles de la cote à la conjoncture mondiale et sont très dépendantes de la Chine, premier importateur au monde de métaux.

Le voyage et le tourisme ne sont pas en reste, avec un compartiment en chute de 2,47%. Ces titres ont fait les frais des inquiétudes sur le virus chinois et de ses conséquences sur les déplacements de voyageurs. Le groupe aérien IAG (British Airways) a perdu 5,48%, la compagnie aérienne EasyJet 4,92% et le voyagiste TUI 2,08%.

D’une manière plus générale, les valeurs exposées à l’Asie ont reculé. De nombreuses entreprises qui réalisent une bonne part de leur activité en Chine ou à Hong Kong sont pénalisées, comme le groupe de luxe Burberry (-4,79%) ou l’assureur Prudential (-5,04%).

Les cours du pétrole ont continué de baisser après avoir connu leur pire chute hebdomadaire depuis 2018 la semaine dernière. Le baril de Brent est tombé sous 60 dollars. "Malgré l’annonce d’une baisse surprise des stocks de brut américain (jeudi dernier), ainsi que la perte d’exportations de pétrole libyen, la Chine continue de dominer les échanges à court terme", remarque Robbie Fraser de Schneider Electric, soulignant que le pays est le premier importateur mondial de brut. J.N.