Le risque de pénurie d'électricité s'aggrave

Le problème? D’une part, la fuite dans un circuit de refroidissement à Doel 1. "Les travaux et analyses relatifs à cette fuite se poursuivent", indique Electrabel. Et sans une vue claire sur les causes de cette fuite, difficile d’imaginer que l’AFCN, le gendarme du nucléaire, donnera son feu vert au redémarrage de Doel 1 et à celui de son unité jumelle, Doel 2.

Mais d’autre part, il y a aussi les investissements liés à la prolongation pour dix ans de ces deux réacteurs . "Pour Doel 2, les équipes techniques contrôlent actuellement le fonctionnement des centaines de systèmes, équipements et circuits qui ont été renouvelés et qui pilotent la centrale", déclare Electrabel dans un communiqué. Certains de ces contrôles ne pouvaient se faire qu’une fois le rechargement en combustible effectué, ce qui vient d’être fait ces derniers jours. Electrabel vient donc de revoir son planning concernant la disponibilité de ces deux réacteurs.

La proposition d’Electrabel: placer plus tard la nouvelle dalle de toit nécessaire, en prenant des mesures compensatoires. "Les échanges avec l’AFCN concernant Tihange 3 avancent et se font de manière constructive", assure Anne-Sophie Hugé, porte-parole d’Engie Electrabel. La première phase de travaux sur les bétons se termine, et des analyses de contrôle auront lieu dans les prochains jours. Si elles sont positives et que le gendarme du nucléaire accepte un phasage des travaux, Tihange 3 pourrait redémarrer au plus tôt le 7 janvier. Un élément qui viendrait diminuer le risque de pénuries d’électricité, mais qui pose des questions en matière de sûreté nucléaire.