Le roi Philippe demande à l'ONU de mieux protéger les enfants

"Aujourd'hui, un enfant sur cinq dans le monde subit l'impact négatif d'un conflit armé", un chiffre déjà souligné par le secrétaire général Antonio Guterres en ouverture de la séance et "qui ne peut nous laisser indifférents", a poursuivi le roi Philippe. "Sauver ces enfants requiert une volonté politique permanente (...) C'est en les écoutant, en reconnaissant leurs souffrances et en les réintégrant dans la société que nous briserons le cycle de la violence et rendrons possible la paix durable."