Le scandale de Publifin est passé par là…

Entre 2016 et 2017, le nombre de mandats détenus par les partis a brusquement chuté. Les affaires Publifin et Publipart, côté flamand, ont laissé des traces visibles.

Entre 6 et 7 mandats publics par tête, que l’on se situe au nord ou au sud de la frontière linguistique. Le cumul des mandats publics reste une réalité en Belgique. La classe politique s’est pourtant engagée sur la voie d’une meilleure gouvernance, en affichant la volonté de réduire le nombre de mandats détenus par les hommes et femmes politiques, et éviter un cumul parfois néfaste au bon exercice de la fonction.

Le PS a lâché 192 mandats. C’est une goutte, comparé aux 2.824 mandats qu’il reste au parti, mais une grosse goutte.

Les affaires Publifin en Wallonie, Publipart en Flandre, ainsi que le Samusocial à Bruxelles, ont accéléré le mouvement. Et cela se voit déjà dans les chiffres du nombre de mandats détenus par les partis. On constate que le PS a lâché 192 mandats. C’est une goutte, comparé aux 2.824 mandats qu’il reste au parti, mais une grosse goutte quand même. Il est suivi par le CD&V, en Flandre, qui lâche 154 mandats. Le cdH vient ensuite avec 146 mandats perdus, suivit par l’Open VLD (-119 mandats). Au MR, ce sont 91 mandats qui sont passés à la trappe, contre 96 à la N-VA.

Les plus petits partis (qui détiennent aussi nettement moins de mandats que les gros poissons qui naviguent dans les eaux politiques belges) lâchent forcément moins de mandats: -63 pour le sp.a., -41 pour Ecolo, -31 pour Groen, -8 pour DéFi, -1 pour le Vlaams Belang.

Suite à ces affaires, le monde politique belge – surtout francophone – s’est pris d’un nouvel engouement pour la bonne gouvernance. En Wallonie, il existait déjà un principe de décumul des mandats, mais partiel. À partir de 2014, il était interdit, au sud du pays, de cumuler un mandat de parlementaire à la région et dans un exécutif local (bourgmestre, échevin ou président de CPAS).

Cette année, le parlement wallon a voté de nouvelles règles de décumul des mandats.

Cette règle comportait une exception: un élu pouvait conserver conjointement son mandat de député à la Région et son mandat local (bourgmestre, échevin, président du CPAS) à condition d’être remplacé dans l’un de ses deux mandats et d’être déclaré "empêché". Il ne fallait donc pas nécessairement choisir entre les deux mandats, il y avait toujours la possibilité de récupérer le mandat "empêché" en cas de perte (ou abandon) du mandat principal.

Le parlement wallon a décidé d’aller plus loin lors du changement de majorité PS-cdH VS MR-cdH. Cette année, il a voté de nouvelles règles de décumul des mandats. Elles ne seront effectives qu’après les élections communales d’octobre. A ce moment-là, les élus devront impérativement choisir entre le mandat local et le mandat régional.

Petit bémol, le décumul ne sera toujours pas intégral (malgré les souhaits de certains, comme Ecolo), car la règle selon laquelle, au sein des partis, il peut y avoir encore 25% d’élus "cumulards" est maintenue. Lesquels élus? Ceux qui ont réalisé le meilleur taux de pénétration.

Bruxelles s’y essaye, mais rame

Et dans les autres régions? A Bruxelles aussi, les affaires ont provoqué une poussée de fièvre démocratique. Le parlement bruxellois a fini par voter, à son tour, une proposition d’ordonnance instaurant des règles de décumul (entre la fonction de député et conseillé communal ou échevin). Mais ce vote n’a pas obtenu la majorité des deux tiers dans le groupe linguistique flamand, malgré que la majorité ait été atteinte dans l’ensemble du parlement bruxellois (le MR, dans l’opposition, étant le seul parti francophone a avoir voté contre).

Le décumul devait donc être soumis à un second vote pour lequel il ne faudra plus que 1/3 des députés néerlandophones qui votent en faveur du décumul. En ayant le soutien des trois députés Groen et les trois députés sp.a, cosignataires du texte, le quota de 1/3 des députés néerlandophones aurait été atteint.

Mais c’est sans compter l’intervention du parlement flamand (où les élus, eux, peuvent cumuler à qui mieux mieux, excepté au sp.a)… La Flandre a en effet lancé une procédure en conflit d’intérêt pour arrêter la machine du décumul à Bruxelles…