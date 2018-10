Le secteur public, moteur des grèves contre Michel

Deux fois moins de grèves

Résultat, en 2017, on a comptabilisé deux fois moins de jours de grève qu’en 2016 (247.718), et presque quatre fois moins qu’en 2014 (voir infographie). Deux facteurs expliquent cette forte baisse: "D’une part, il y a eu moins de grandes actions interprofessionnelles contre le gouvernement Michel, hormis la grande manifestation contre la réforme des pensions du 19 décembre. Manifestation dans laquelle les directions des organisations syndicales sont entrées à reculons, explique Jean Faniel, directeur du Crisp (Centre de recherche et d’information socio-politique). Et d’autre part, il n’y a plus eu d’annonces de grandes restructurations comme on en a connu en 2016 avec Caterpillar ou le secteur bancaire." En 2017 en effet, la restructuration la plus marquante a été celle de RTL Belgium, annoncée en septembre, et elle n’a pas été comparable avec les précédentes, ni en termes d’emploi, ni en termes de conflictualité sociale.