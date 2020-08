Le site militaire de Panquin à Tervuren change de peau

À partir du printemps 2021, ION débutera la reconstruction et la restauration du domaine militaire de 3,7 hectares de l'ancienne caserne du Panquin. Avec l’appui de la société d'investissement du gouvernement flamand, Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), le promoteur immobilier flamand prévoit de développer sur ce site unique plusieurs fonctions. Y seront construits quatre immeubles à appartements représentant un ensemble de 107 unités résidentielles, une boutique-hôtel 4 étoiles, 1.000 m² d'espace pour des services et un parking public de 80 places.

"Ce complexe historique situé entre le parc et le centre de Tervuren aura une toute nouvelle affectation. Il s'agit d'un projet avec une approche globale, dans lequel nous ne nous concentrons pas seulement sur le logement et le travail, mais aussi sur la promotion du secteur de l’horeca et du tourisme avec la boutique-hôtel et le restaurant qui l'accompagne. Sans oublier le petit plus occupant - le restaurant Canapé - déjà opérationnel et situé dans l'ancien gymnase de la caserne”, se réjouit Jan Spooren, le bourgmestre local.