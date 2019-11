Le sous-financement menace la viabilité de la Sécurité sociale

Jean Hermesse: "On est face à un problème de moyens"

Pour sortir de l’impasse financière qui se profile pour la Sécurité sociale, Jean Hermesse, secrétaire général des Mutualités chrétiennes, préconise plusieurs pistes, qu’il détaille ce mardi en commission des Affaires sociales de la Chambre.

Que montrent les chiffres de l’ONSS analysés par votre service d’études?

Ces chiffres montrent qu’on se trouve face à un problème de moyens. L’évolution des dépenses ne fait pas état d’un dérapage. Ce sont les recettes qui ne suivent plus comme auparavant.

Que risque-t-on à laisser les choses en l’état?

Si on ne refinance pas la Sécurité sociale, on doit s’attendre à de nouvelles coupes budgétaires dans les pensions, les soins de santé, les allocations de chômage. Compte tenu du vieillissement qui arrive sur nous, ce ne seront pas des adaptations cosmétiques mais des coupes radicales qui se profilent. Avec un double risque, celui de la paupérisation et de la privatisation. Il faut cesser de faire croire qu’on peut réduire les dépenses sans casse sociale.

Quelles sont vos solutions?

Il faut conditionner les mesures de réduction de cotisations sociales à des objectifs de création d’emplois et les compenser par une taxation du capital. Et non par une augmentation des prélèvements sur les recettes de la TVA. La TVA est un impôt régressif car elle pèse proportionnellement plus sur les ménages à bas salaires. Ensuite, il faut supprimer ou corriger les formes de rémunération non salariale à moindres cotisations sociales. Il faut aussi lutter contre la fraude aux cotisations et le recours aux faux indépendants. Enfin, il faut lutter contre l’évasion fiscale: 28 milliards d’euros échappent chaque année à l’impôt.

Que vous inspire le veto mis par le gouvernement au projet de budget 2020 des soins de santé voté par les partenaires sociaux et les mutuelles?

Nous sommes surpris et déçus de ce rejet et de l’absence de contre-proposition de la part du gouvernement. Notre proposition était pourtant raisonnable et cadrait avec la norme de croissance de 1,5%. Malgré certains surcoûts de type one-shot comme l’accélération des remboursements par les mutuelles, nous étions même parvenus à dégager une marge de 100 millions d’euros pour de nouvelles initiatives. Or sans cadre budgétaire, pas de convention et donc pas de sécurité tarifaire pour le patient. Nous attendons une initiative de la ministre Maggie De Block. Car pour l’instant, on perd du temps.