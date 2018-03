Le taux d'emploi a atteint des records en 2017

De grandes différences entre régions

Toujours en 2017, le taux de chômage (selon les définitions du Bureau international du travail) s’est quant à lui établi à 7,1% à l’échelle belge. "Le chiffre des hommes diffère peu de celui des femmes, à savoir 7,2% chez les hommes contre 7,1% chez les femmes, relève encore le rapport. Les jeunes (15-24 ans) enregistrent le taux de chômage le plus élevé: 19,3%. Le taux de chômage des 25-49 ans et des 50-64 ans s’élève à respectivement 6,5% et 5,4%. Ici aussi, il existe de grandes différences entre les régions. La Flandre enregistre ainsi un taux de chômage de 4,4%. Celui-ci atteint 9,8% en Wallonie, et 15% à Bruxelles."