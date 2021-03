Le test salivaire, panacée pour éviter les fermetures d'écoles?

"Le meilleur des deux mondes"

Défi logistique

D'ici six semaines au plus tard, l'ensemble du projet sera évalué par le commissariat corona. S'il s'avère concluant, il pourrait être étendu aux 2.700 écoles de la FWB . Un défi de taille, mais qui n'effraye visiblement par le vice-recteur liégeois.

Pour la capacité d'analyse, c'est donc bon, mais attention, d'autres écueils subsistent. L'acheminement des tests dans les écoles et jusqu'au laboratoire, ou du moins à des "points d'appui logistique", pourrait s'avérer plus délicat. "Actuellement, des chauffeurs de la Fédération transportent les tests dans les écoles et vers les labos. Avec 20 établissements, c'est possible, mais si on parle de 2.700 écoles, il faudra trouver d'autres solutions", reconnaît la ministre de l'Éducation, Caroline Désir (PS).