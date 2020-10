Le testing du Covid recentré sur les cas symptomatiques

Afin d’alléger la pression, il a donc été décidé de se concentrer sur les cas les plus urgents en ne testant plus que les gens présentant des symptômes Covid, ainsi que les professionnels de la santé et les personnes de plus de 65 ans et fragiles. Les personnes qui ont été en contact avec un cas positif seront soumises à la quarantaine (10 jours) mais plus aux tests obligatoires. Même chose pour les personnes qui reviennent de zone rouge et qui n’ont pas de symptômes.