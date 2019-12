Le tribunal de l'entreprise recrute 100 juges consulaires

Le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles entend recruter jusqu'à 100 juges consulaires. Pour la première fois, les personnes qui exercent une profession libérale peuvent postuler.

L’annonce parue il y a quelques jours au Moniteur belge était passée quelque peu inaperçue. Et pourtant, elle n’est pas anodine. Les tribunaux de l’entreprise de neuf arrondissements judiciaires recrutent pas loin de 400 juges consulaires. Pour le seul tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, la publication fait état du recrutement de 100 candidats. Mais Paul Dhaeyer, le président de cette juridiction, tient à tempérer: "Si j’ai 50 candidats, je serais déjà ravi", nous a-t-il déclaré.

"Nous cherchons des gens de haut niveau, nous devons renouveler le cadre, nous cherchons des candidats dans le monde des entreprises et dans les professions libérales", nous a encore expliqué Paul Dhaeyer. Ce dernier point est une nouveauté. Effectivement, depuis que le tribunal de l’entreprise peut connaître des litiges concernant les professions libérales, les rangs des juges consulaires leur sont ouverts. Cela veut dire que dorénavant, on pourra voir siéger des architectes, des médecins ou des pharmaciens aux côtés des juges professionnels. Les candidatures seront étudiées par un comité consulaire mis sur pied par le président du tribunal et qui fera office de commission d’objectivation, a encore précisé Paul Dhaeyer.

Chambres à trois juges

L’occasion nous semblait donc bonne pour tenter d’y voir plus clair dans cette facette pas toujours connue des tribunaux de l’entreprise. Habituellement, les chambres des tribunaux de l’entreprise sont composées de trois juges: un juge professionnel et deux juges consulaires, habituellement issus du monde de l’entreprise, nous a expliqué Réginald d’Hoop de Synghem, juge consulaire auprès du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, qui précise que toutes les décisions du tribunal sont prises à la majorité. Cela revient à dire que les juges consulaires sont associés à l’élaboration du jugement et que leur voix compte à part entière.

Il faut être actif dans le monde des affaires et être irréprochable Réginald D’hoop De Synghem Juge consulaire

Au niveau des conditions à réunir, les candidats intéressés devront être à même de comprendre le monde de l’entreprise et, cerise sur le gâteau, ils doivent être capables de lire un bilan. Cette dernière est une condition quasi sine qua non pour décrocher le job. "Il faut être actif dans le monde des affaires, soit comme cadre supérieur, soir comme entrepreneur et il faut être irréprochable", assure Réginald d’Hoop de Synghem.

Autant le savoir, les juges consulaires doivent pouvoir consacrer au minimum une demi-journée par semaine au tribunal dans lequel ils officieront, mais il n’y a pas de limite maximale. Et avec une moyenne de 40 euros par audience de minimum trois heures, on l’aura compris, l’argent n’est pas le moteur des juges consulaires.

Les tâches de ces "assistants" des juges professionnels sont au nombre de quatre. Il s’agit d’abord de gérer les conflits entre entreprises. C’est la face la plus visible du métier de juge consulaire. Une autre tâche, moins connue, est essentielle au fonctionnement des tribunaux de l’entreprise: il s’agit d’œuvrer au sein de la chambre des entreprises en difficulté, dont le rôle est de surveiller la bonne santé des entreprises et de convoquer leurs dirigeants à la moindre alerte. Actuellement, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles tourne avec cinq juges enquêteurs. C’est trop peu. L’information arrive à ces juges par différents canaux, mais de l’aveu même de notre interlocuteur, le système est perfectible et des pistes à cet égard sont actuellement à l’étude.

Les deux autres tâches principales sont la gestion des réorganisations judiciaires et la gestion des faillites. Dans le premier cas, le juge consulaire enfilera la casquette de juge délégué et dans le second cas, il sera juge-commissaire. "Il y a énormément de faillites à Bruxelles, mais nous sommes en train d’essayer d’en réduire le nombre par le biais de la dissolution", précise Réginald d’Hoop de Synghem qui, actuellement, gère 200 faillites lui-même!