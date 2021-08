Le trilemme des politiques face à la pandémie

Les souffrances économiques et humaines pourraient encore s’aggraver au cours de la période de transition qui nous attend. Apprendre à vivre avec le virus se fera par à-coups et beaucoup dépendra des choix opérés par les politiques...

L’année dernière, la plupart des observateurs pensaient que trouver un vaccin efficace et sûr suffirait pour mettre définitivement fin à la pandémie. Selon National Geographic néanmoins, dans les années, voire décennies, à venir, le Covid-19 évoluera d'une pandémie à une maladie endémique très répandue. Le virus circulera alors constamment dans la population, mais causera moins de cas graves. Le Covid-19 deviendra alors une maladie bénigne comme un simple rhume.

Vue en plein écran Koen De Leus.

Nous devrons donc apprendre à vivre avec le virus. Selon les experts, le monde «d’après» aura à traverser une difficile période de transition où le virus mutera constamment, où des épidémies se déclareront localement et où il faudra peut-être adapter les vaccins disponibles à plusieurs reprises.

Nous nous dirigeons progressivement vers cette phase de transition. La façon dont nous allons la traverser sur le plan économique dépend des choix de nos responsables politiques. D’après le bureau d’études BCA, ils ont trois options mais ne peuvent en retenir ou privilégier que deux. Un trilemme donc pour les décideurs politiques:

Ne pas imposer de restrictions ayant un impact négatif sur l’économie;

Garder un système de santé fonctionnel, non sollicité à l’excès;

Laisser aux individus le libre choix de se faire vacciner ou non.

La carotte et le bâton

Si nous décidons de ne pas imposer de restrictions économiques (pas de confinement partiel, ouverture des discothèques et concerts à tout le monde...), et que nous voulons éviter de surcharger notre système de santé (autrement dit, limiter le tribut humain), le gouvernement doit contraindre les gens à se faire vacciner. Sinon, des restrictions régulières et des confinements partiels ralentiront la croissance.

Malgré les tentatives acharnées, ce n’est que récemment que le pourcentage des personnes totalement vaccinés aux Etats-Unis s’est hissé très lentement au-dessus des 50%.

L’autre perspective, c’est d’augmenter la pression sur le système de santé, avec plus de malades et plus de décès.

Dans la pratique, les gouvernements optent souvent pour une combinaison des trois options : une charge limitée pour les hôpitaux est tolérée mais pour empêcher les choses d’aller trop loin certaines mesures restrictives continuent de s’appliquer (masques, par exemple, maintien de la fermeture des discothèques). Les citoyens sont en outre incités, avec la carotte ou le bâton, à se faire vacciner.

Les États-Unis pratiquent la tactique de la carotte. Les responsables politiques exhortent la population à se faire vacciner. Le maire de New York, Bill de Blasio, offre ainsi 100 dollars aux habitants qui se présentent pour leur première dose. Même les élus républicains sceptiques au départ vont dans le même sens maintenant que les hôpitaux des États républicains en particulier sont submergés par les patients atteints du coronavirus. Malgré les tentatives acharnées, ce n’est que récemment que le pourcentage de personnes totalement vaccinées s’est hissé très lentement au-dessus des 50%.

En France – et dans de plus en plus d’autres pays européens – c’est le bâton qu’on manie. Ceux qui fréquentent les cafés, bars ou centres commerciaux doivent pouvoir présenter un pass de vaccination ou une preuve de test négatif. Macron & Co ont rendu la vaccination obligatoire pour le personnel soignant et celui des hôpitaux. L’annonce de ces mesures en juillet a entraîné une hausse significative, temporaire certes, du nombre de doses administrées par jour.

Impact économique

Les choix que font les responsables politiques, aujourd’hui et dans les mois à venir, auront un impact important à la fois sur le plan humain et sur le plan économique. Assouplir les mesures pour les renforcer ensuite se heurte à la lassitude des citoyens. Mais ne pas durcir les mesures alors que le taux de vaccination est trop bas conduit à une explosion des hospitalisations comme dans certains États américains. Au final, il faut alors imposer des restrictions plus sévères, avec des effets plus négatifs pour corollaire économique.

La meilleure garantie est de veiller à ce que la plus grande proportion possible de la population ait acquis une immunité au plus vite. Mais cela ne garantit pas à un pays d’être en sûreté car tant que le monde entier n’a pas acquis cette immunité.

La nervosité actuelle des marchés financiers face à la détérioration de la situation du coronavirus aux États-Unis est donc compréhensible. De nouveaux tours de vis les semaines à venir coïncideraient par ailleurs avec le moment où le soutien aux revenus des ménages américains prend fin.

L'immunité au plus vite

Pour que le coût économique et humain reste le plus bas possible, la meilleure garantie est de veiller à ce que la plus grande proportion possible de la population ait acquis une immunité au plus vite. Mais cela ne garantit pas à un pays d’être en sûreté car tant que le monde entier n’a pas acquis cette immunité, le virus risque de muter en variants plus résistants dans les pays où la pandémie prospère. Il se peut alors qu’il faille adapter les vaccins et recommencer de nouvelles campagnes de vaccination.

Apprendre à vivre avec le virus se fera par à-coups. Les souffrances économiques et humaines pourraient encore s’aggraver au cours de la période de transition qui nous attend, et qui durera peut-être. Dans quelle mesure ? Cela dépendra principalement des choix faits par les décideurs politiques nationaux dans leur trilemme.