Le vaccin protège, même si 64% des hospitalisés covid sont vaccinés

Les vaccinés courent moins de risque de se retrouver à l'hôpital pour cause de covid, et encore moins de risque d'entrer aux soins intensifs. Mais ils représentent tout de même 64% des hospitalisés covid.

Les derniers chiffres publiés ce vendredi par Sciensano donnent plus d’information sur le statut vaccinal des personnes hospitalisées. Entre le 21 octobre et le 3 novembre, 64% des nouveaux hospitalisés étaient vaccinés. C’est beaucoup, mais moins que la proportion des vaccinés dans la population, qui est désormais de 74,4%. Et parmi les personnes admises aux soins intensifs, 54% seulement étaient complètement vaccinées.

"Le vaccin protège, et il protège surtout contre les formes les plus graves de la maladie." Pedro Facon Commissaire corona

"Cela démontre que le vaccin protège, et qu’il protège surtout contre les formes les plus graves de la maladie", souligne Pedro Facon, le commissaire corona.

Ce que l’on observe, c’est que le vaccin protège moins les personnes de plus de 65 ans que les autres. Du côté des contaminations, dans cette classe d’âge, il y a même un taux de contamination plus élevé chez les vaccinés (454/100.000) que chez les non vaccinés (329,9/100.000). "Cela peut s’expliquer par le fait que les profils de santé des deux catégories ne sont pas identiques, décode Pedro Facon. Nous pensons aussi que la population vaccinée a aussi plus de contacts, et moins sécurités." Dans les autres classes d’âge, le vaccin diminue toujours nettement le risque de contamination.

18-64 ans Tranche d'âge de la population chez qui le risque d'hospitalisation est presque 9 fois moins élevé en cas de vaccination.

Par contre, le vaccin diminue le risque d'hospitalisation pour toutes les classes d'âge, mais avec un effet plus grand pour les plus jeunes. Aucun jeune de moins de 17 ans n'a été hospitalisé ces 14 derniers jours. Pour les 18-64 ans, le risque d'être hospitalisé est presque 9 fois moins élevé si on est vacciné. Pour les 65-84 ans, le risque est trois fois moindre. Pour les 85 ans et plus, les chiffres sont moins contrastés, mais il s'agit de personnes plus fragiles, et de petits nombres.