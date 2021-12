Le virage pragmatique du PTB

Peter Mertens (52 ans), secrétaire général

Sociologue de formation, cet Anversois a mené à partir de 2004 le processus de renouvellement du PTB-PVDA, en laissant de côté la ligne marxiste pur et dure chère à son prédécesseur Ludo Martens au profit d’une ligne plus pragmatique et rassembleuse. Il quittera la présidence du parti au 1er janvier pour intégrer le trio (avec Lydie Neufcourt et Baudouin Deckers) en charge de la gestion journalière du parti.