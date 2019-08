Le vote des intérimaires aux élections sociales inquiète

Du 11 au 24 mai 2020 se tiendront les prochaines élections sociales. Pour la première fois, les intérimaires seront conviés à participer. C’est ce qu’à décidé de gouvernement Michel en toute fin de législature, juste avant la dissolution des chambres. L’objectif des élections sociales est de renouveler tous les quatre ans le Comité pour la prévention et la protection (CPPT) et le Conseil d’entreprise (CE). Cette nouveauté appelle plusieurs questions.

Pour figurer sur la liste électorale, l’intérimaire doit remplir deux conditions d’ancienneté . Premièrement, il doit avoir travaillé pendant au moins 3 mois d’affilée ou 65 jours ouvrables entre le 1er août 2019 et le jour de l’affichage du message annonçant les élections. L’affichage a lieu 90 jours avant les élections, du 11 au 24 février. La période de référence vient donc de commencer depuis le 1er août. Deuxièmement, l’intérimaire doit avoir travaillé pendant au moins 26 jours ouvrables pendant la période qui commence le jour de l’affichage et qui se termine 13 jours avant le scrutin. Ces deux conditions sont cumulatives.

Le secrétariat social SD Worx pointe cependant une subtilité. Si l’intérimaire ne remplit pas la deuxième condition d’ancienneté, il peut être radié de la liste électorale. Ceci requiert toutefois l’accord unanime du conseil d’entreprise, du CPPT ou de la délégation syndicale (selon le cas). "Faute d’un tel accord, l’intérimaire ne peut pas être radié de la liste électorale et peut voter, même s’il ne remplit pas les conditions" , prévient-on chez SD Worx.

Une étude de l’université de Gand (UGent), citée par le journal De Standaard lundi, pointe un risque accru de litiges. Pourquoi? Parce que les intérimaires vont et viennent au gré des affectations qu’ils obtiennent. D’après Jan Vanthournout, spécialiste en droit social et coauteur de l’étude, la loi a été adoptée dans la "précipitation", ce qui aurait donné lieu à un texte "bâclé". Il est rejoint en cela par Charles Parizel, de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB): "Le risque d’erreurs est important et des contestations risquent de survenir." Il invite dès lors les entreprises à la "prudence" lorsqu’elles décident d’inclure des intérimaires sur les listes électorales.