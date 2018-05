Légère érosion de la confiance des patrons

La confiance patronale s'est quelque peu repliée au mois de mai, perdant 0,8 point. Étant donné les signaux indiquant un ralentissement de la croissance en 2018 , on pouvait s'attendre à un repli plus important du principal indicateur conjoncturel prédictif utilisé par la Banque nationale.

Mardi dernier, les banques CBC et KBC avaient revu leur prévision de croissance pour 2018 à 1,6% au lieu de 1,9% antérieurement. En cause principalement, le spectre d'une guerre commerciale provoquée par les Etats-Unis et qui pourrait affecter les exportations belges.