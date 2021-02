Leopold Lippens tire sa révérence

L'homme n'était pas avare en sorties choc, comme lorsqu'il décidait de couper l'herbe sous le pied du Fédéral et de placer Knokke en lockdown le 12 mars dernier, d'interdire la promenade torse nu ou en bikini hors plage et digue, ou encore appelait à la création pour les migrants qui ne sont pas en ordre de séjour d'"un camp comme à Guantanamo" en 2016 par exemple. Dans les années 1980, il popularisa le belgicisme "frigobox" en qualifiant de "frigoboxtouristen" ces visiteurs de la côte belge qui emmènent avec eux leur nourriture et boissons et donc ne consomment pas assez sur place.