Les 10 moments belges de la décennie

Durant dix ans, notre petit pays a marqué le monde. Des attentats au succès de Stromae, en passant par la création de quelques géants industriels et nos exploits sportifs, la Belgique a fait parler d’elle.

1. Après Paris fin 2015, Bruxelles est la cible du terrorisme.

22 mars 2016

Le 22 mars 2016, à 7h58, deux explosions ravagent le hall des départs de l’aéroport de Zaventem. Suivies par une autre, à 9h11, qui souffle une rame de métro quittant la station Maelbeek. Peu après Paris, Bruxelles est à son tour frappée par la folie aveugle du terrorisme, laissant derrière elle 32 morts, 340 blessés et d’innombrables séquelles.

Une nouvelle fois, la capitale de l’Europe est placée sous le feu des projecteurs médiatiques. Qui ne sont guère tendres avec elle. À vrai dire, la charge médiatique a débuté juste après les attentats ayant endeuillé Paris le 13 novembre 2015, et perpétrés par une cellule franco-belge. Les accusations pleuvent d’un peu partout. D’Allemagne, où Die Welt et Der Spiegel dénoncent la désorganisation du système policier belge – avec notamment dans le viseur le puzzle bruxellois, fait de six zones de police et de dix-neuf communes. De France, forcément. La Belgique est une "plaque tournante du djihadisme", tandis que Molenbeek relève du "ghetto de misère" et de la "fabrique jihadiste". Dixit Le Monde, Le Figaro et Libération.

Les mots ne sont pas moins durs dans la langue de Shakespeare. Dans un long article ayant connu un certain retentissement, Politico décrit comment et pourquoi la Belgique est devenue ce "failed state", cet État profondément dysfonctionnel. Un point de vue partagé notamment par le New York Times ou encore le Washington Post. Donald Trump lui-même, pas encore président mais déjà célèbre pour sa retenue et son sens de la formule, décrète que Bruxelles n’est rien d’autre qu’un "hellhole".

Et si certains médias, dont The Economist, se sont montrés moins sévères, ce n’est pas tant pour disculper la Belgique que pour mettre en avant le fait qu’une grande partie de l’Europe est tout autant à la merci du terrorisme.

En Belgique, une valse de dénégations a évidemment suivi. Sans s’accompagner – et il a déjà été écrit dans ces colonnes en quoi c’est regrettable – d’un véritable exercice d’introspection. Parce que si taxer la Belgique d’État en faillite relève de la caricature trop vite brossée, on peut toutefois, en enfilant les défaillances accumulées au fil des décennies, lui fabriquer un bien joli collier.

2. La Belgique est devenue l’Eldorado des entreprises de biotechnologie.

31 décembre 2018

La Wallonie, eldorado de la biotech: longtemps moquée pour l’interminable agonie de ses industries traditionnelles, la région est désormais mondialement reconnue pour son industrie biotechnologique, qui connaît un essor sans précédent depuis une dizaine d’années. Une success story qui semble bien ne pas se démentir et parait même redoubler de vitesse. Introductions en bourse, levées de fonds à répétition, créations de spin-off (à partir de l’université) ou de spin-out (émanation d’une entreprise), rachats d’entreprise par de grands groupes pharmaceutiques, développement de l’emploi. Un écosystème d’expertise s’est développé avec des scientifiques, centres de recherche et entreprises mondialement célèbres dans le secteur des biotechnologies. Des sociétés comme Biocartis, Galapagos, Argenx, Celyad, MDxHealth et bien d’autres sont parties à la conquête du monde.

Les entreprises de biotech belges cotées (y compris Ablynx, mais sans UCB) ont levé 4,4 milliards d’euros de capitaux depuis leur création et représentent aujourd’hui une valeur boursière totale de 14 milliards d’euros (comprenant le montant de la vente d’Ablynx). La moitié de ces entreprises valent sans doute moins aujourd’hui que ce que les investisseurs y ont injecté, mais ces moins-values sont largement compensées par Ablynx, Galapagos et Argenx. Cette situation "you win some, you lose some" est typique du secteur biotechnologique.

3. Solvay - Rhodia, Ab InBev - SABMiller et Ahold - Delhaize sont passés du statut de géants à celui de colosses mondiaux.

4 avril 2011

Il y a eu la décennie du passage des grandes entreprises belges, des "bijoux de famille", sous pavillon étranger, d’Electrabel à Tractebel en passant par Fortis. Et puis il y eu la dernière, celle des fusions et acquisitions, celle des géants.

Le 4 avril 2011 d’abord, Solvay rachète son concurrent français Rhodia et devient, instantanément, un titan de la chimie à l’échelle mondiale. Il aura fallu un an et demi pour que le processus d’intégration s’effectue et que la nouvelle entité se réforme en profondeur. Depuis, mené par sa CEO Ilham Kadri, nommée en 2018 pour succéder au français Jean-Pierre Clamadieu, Solvay s’est établi en véritable référence de son secteur.

Et puis, il y a eu 2016 et la naissance de la brasserie la plus importante de la planète. AB InBev alors déjà premier dans l’industrie de la bière, et plus tout à fait belge, acquiert l’anglo-sud-africain SABMiller, son poursuivant principal, dans un deal gigantesque à 92 milliards de dollars. Cet accord est aussi celui qui propulse la nouvelle structure dans la ligue des plus grands du secteur des biens de consommation: Mondelez, L’Oréal, Unilever, Coca-Cola ou Procter & Gamble. Rien que ça.

Enfin vient, la même année, la fusion d’Ahold et Delhaize. Un géant de la grande distribution est né, il devient le numéro un du secteur au Benelux. Dans son sillage, quelque 383.000 employés et 6.600 magasins sont entraînés.

4. Collibra devient la première licorne belge, et deux autres vont suivre.

29 janvier 2019

Depuis un peu moins d’un an, la Belgique tient sa première licorne. La société bruxelloise Collibra, spécialisée dans l’analyse et le traitement de données, a dépassé le milliard de dollars de valorisation. En janvier, elle a levé 100 millions de dollars auprès de CapitalG, un fonds d’investissement dans lequel on retrouve des pointures comme Alphabet, la maison mère de Google. En plus de ces nouveaux investisseurs, la société s’est également assuré le soutien de plusieurs autres acteurs, dont Iconic Capital, déjà actionnaire de l’entreprise et dans lequel on retrouve des capitaux de Mark Zuckerberg. Installée entre la Belgique, les Etats-Unis, la Pologne et la Grande-Bretagne, Collibra affiche un chiffre d’affaires annuel qui croît chaque année de façon exponentielle. En 2018, il était en hausse de 80%.

Depuis Collibra, la Belgique compte déjà une deuxième licorne avec Combell qui a fusionné en milieu d’année avec TransIP pour devenir Team.blue et dépasser le milliard de valorisation. L’entreprise flamande est devenue au fil des ans la reine des noms de domaine et des espaces de stockage web pour les entreprises.

La Belgique devrait produire une troisième licorne dans les prochains mois. L’une des entreprises candidates à ce statut honorifique n’est autre qu’Odoo. La société wallonne, spécialisée dans les logiciels de gestion d’entreprise, vient de réaliser une opération financière qui la valorise à 400 millions d’euros et, au vu de ses projections, elle est en bonne position pour atteindre le Saint-Graal des sociétés technologiques.

5. Avec 541 jours sans gouvernement, nous battons un record mondial.

30 mars 2011

Triste record. Episode burlesque aussi. Le 30 mars 2011, la Belgique fait le tour des médias internationaux. Elle vient de battre le record du monde, détenu jusqu’alors par l’Irak, de la plus longue crise politique. Notre pays était sans gouvernement de plein exercice depuis 290 jours. Un record irakien qui sera pulvérisé puisqu’il aura fallu attendre 541 jours pour que naisse le gouvernement Di Rupo, le 6 décembre de la même année. Sept ans durant, la Belgique gardera ce record, avant d’être battue par l’Irlande du Nord.

De ces 541 jours est née une importante réforme de l’Etat belge. Avec des transferts de compétences obéissant moins à la logique qu’à l’irrationalité que revêtent parfois nos négociations institutionnelles. En 2020, la Belgique comptera trois systèmes d’allocations familiales, un éclatement que l’on doit à cette période de tumulte qu’avait tenu le pays en haleine. Elle n’est pas sans rappeler la crise politique que nous vivons aujourd’hui. A l’époque déjà, PS et N-VA étaient sortis vainqueurs des élections législatives. Ils avaient été forcés d’entamer des discussions qui n’aboutirent jamais. La sixième réforme de l’Etat fut finalement soutenue par les trois familles politiques traditionnelles et, depuis l’opposition, par les écologistes.

L’époque a aussi été marquée par l’imagination du palais royal pour nommer les pilotes de ces interminables négociations. Il a fallu un informateur puis un préformateur, deux médiateurs, un clarificateur, un conciliateur, un nouvel informateur, un nouveau préformateur et enfin un formateur du gouvernement. L’épisode avait réduit la législature à deux ans et demi.

6. Charles Michel préside le Conseil européen, un costume déjà endossé par Herman Van Rompuy en 2010.

1er décembre 2019

En dix ans, la présidence du Conseil européen, l’un des postes les plus puissants d’Europe, est revenue à deux anciens Premiers ministres belges, Herman Van Rompuy (CD & V) et Charles Michel (MR). Un honneur pour la Belgique, dont le système démocratique basé sur le compromis tranche avec les leaderships centralisés, voir autocratiques, inadapté à un monde globalisé et diversifié.

Vue en plein écran Charles Michel est le deuxième Belge à occuper le poste de président du Conseil européen créé par Herman Van Rompuy. ©EPA

Le président du Conseil européen, une fonction instaurée en 2009, conduit les sommets des Vingt-huit, élabore des compromis et représente l’Union à l’étranger. Il ne peut agir sans le soutien des États représentant les plus grandes populations, le plus grand nombre de voix au Conseil, la France et l’Allemagne en tête.

Herman Van Rompuy est entré en fonction le 1er janvier 2010. Surnommé "l’horloger des compromis impossibles" par les uns, traité de "serpillière humide" par le leader d’extrême-droite Nigel Farage, a exercé deux mandats de deux ans et demis dans des conditions très difficiles, confronté dès son arrivée à une grave crise économique. Il a contribué, entre autres, à sortir l’UE de la crise grecque.

Charles Michel, favori du président français Emmanuel Macron, a succédé au Polonais Donald Tusk le 1er décembre 2019, après cinq années de blocages du Conseil liés à la crise migratoire, au Brexit ainsi qu’à la résistance des pays de l’Est. L’ancien Premier ministre belge, rompu aux conciliations, soutenu par une diplomatie très efficace, a pour mission de finaliser le Brexit et de mener la transition de l’Union vers une économie décarbonée, numérique, dotée d’une réelle Union bancaire et d’une défense commune.

7. Stromae connaît un triomphe au Madison Square Garden à New York.

1er octobre 2015

À la fin de sa tournée américaine, Stromae s’est produit au Madison Square Garden de New York devant un public acquis à sa cause. C’est le premier et le seul artiste belge qui soit arrivé à enthousiasmer à ce point les Américains.

Vue en plein écran ©Photo News

Avant Stromae, seuls deux artistes francophones avaient réussi cet exploit. Charles Aznavour et Céline Dion. Avec, toutefois cette "légère" différence pour la Québécoise qu’elle chante en anglais lorsqu’elle se produit aux États-Unis. Le Madison Square Garden est un pic dans la carrière d’un artiste. Et a fortiori pour un artiste tel que Stromae dont le deuxième album "Racine Carrée", sorti l’été 2013, s’était vendu à plus de trois millions d’exemplaires sur des territoires plus naturels comme la Belgique, la France, la Suisse, le Québec. En deux ans de tournée, Paul Van Haver avait, à cette période, livré plus de deux cents dates de concerts. Pour le concert-événement au Madison Square Garden, Charles Michel et Didier Reynders avaient fait spécialement le voyage à New York. Dans la salle d’une capacité de vingt mille places, le public se partageait pour moitié entre anglophones et francophones. Et ce fut du délire!

À cette époque, on ne se doutait pas qu’il mettrait sa carrière musicale entre parenthèses – pour une durée toujours indéterminée – à cause de problèmes de santé résultant du paludisme (et du traitement au Lariam) qui le frappa durant sa tournée africaine. Récemment, Stromae a rejoint Coldplay en Jordanie pour le lancement de l’album "Everyday Life" et un live d’enfer. De quoi redonner de l’espoir à ses fans sur un possible retour aux affaires.

8. Notre cinéma confirme: après le sud, le nord du pays séduit la critique et le public.

2 mars 2014

La 86e cérémonie des oscars. "Alabama Monroe" ("The Broken Circle Breakdown") n’a pas gagné. "La grande bellezza" l’a coiffé sur le poteau.

Mais qu’importe: deux ans après la nomination à l’oscar de "Rundskop", le cinéma belge (et flamand) montre qu’il faudra compter avec lui désormais. "Alabama Monroe", c’est une quinzaine de prix majeurs à travers le monde, dont le César du meilleur film étranger. Une presse unanime. Un public conquis. Et cette nomination à l’oscar…

Il n’y a donc pas que les frères Dardenne et leurs deux palmes d’or, à régner sur le plat pays. Il y a aussi, au nord, une génération de réalisateurs. Depuis tout un temps, on les sait capables de motiver les foules (750.000 spectateurs pour "De zaak Alzheimer" en 2003), à présent Michaël R. Roskam et Felix van Groeningen montrent qu’ils ont un univers à partager. Van Groeningen avait annoncé la couleur avec "La merditude des choses" (2009). Et il va confirmer en restant dans un univers belge – alors qu’Hollywood lui fait déjà la danse du ventre – avec "Belgica" (2016). Avant de signer son premier film américain l’année dernière ("Beautiful Boy", avec Steve Carell et Timothée Chalamet). En parallèle, un certain Matthias Schoenaerts devient une star internationale ("De rouille et d’os", "The Danish Girl"…), et côté francophone Jaco Van Dormael frôle le million d’entrées en France avec son "Tout nouveau testament".

Et pour terminer la décennie en beauté? Une "petite" série policière montre le bout de son nez, bientôt achetée par une dizaine de chaînes (dont Netflix): "La trêve"…

9. François Englert et des chercheurs de l’ULg rendent l’infiniment petit et l’infiniment grand moins mystérieux.

8 octobre 2013

L’infiniment grand et l’infiniment petit… Dans deux domaines de la compréhension de l’Univers, des physiciens belges ont brillamment fait progresser les connaissances de l’Humanité ces dix dernières années.

En 2013, c’est le Pr François Englert (Université libre de Bruxelles) qui est projeté sous les feux de l’actualité. Le 8 octobre, l’Académie royale des Sciences de Suède lui annonce qu’elle lui décerne le Prix Nobel de physique 2013. Un prix qu’il partage avec l’Écossais Peter Higgs. Les deux hommes avaient prédit, 40 ans plus tôt, l’existence d’une nouvelle particule, le "boson scalaire", permettant d’expliquer pourquoi certaines particules de matière ont une masse. Leur postulat théorique avait trouvé une éclatante démonstration en 2012, au CERN, dans les expériences menées au grand collisionneur de hadrons qui avaient permis de détecter le fameux boson.

L’autre grande découverte astronomique a été faite par des chercheurs de l’Université de Liège. Le 22 février 2017, lors d’une conférence de presse organisée à la NASA (dont ils ont utilisé le télescope spatial Spitzer), les chercheurs FNRS Michaël Gillon et Emmanuël Jehin, mais aussi Julien De Wit, alors postdoctorant au MIT, annonçaient avoir identifié un exceptionnel système de sept exoplanètes tournoyant autour de l’étoile Trappist-1, située à 40 années-lumière de la Terre. Un système initialement détecté par leur petit télescope… Trappist, installé au Chili et piloté depuis Liège.

10. Retour au top niveau des Diables, les Borlée et révélation de Nafi Thiam: le noir-jaune-rouge a brillé sur la scène sportive.

6 juillet 2018

Les dix années écoulées auront amené leur lot, assez conséquent, d’exploits sportifs. Le plus notable a sans doute émergé des pistes. A seulement 25 ans, Nafi Thiam a déjà laissé une trace dans l’histoire de l’heptathlon. L’athlète est parvenue à réaliser un improbable grand chelem en enchaînant les titres de championne olympique, du Monde puis d’Europe entre 2016 et 2018. Difficile de parler athlétisme sans évoquer la décennie des Borlée, clan devenu fournisseur familial officiel de médailles. Les dix dernières années auront aussi été marquées par le retour des Diables rouges. Après deux coupes du Monde et trois Euro manqués, l’équipe nationale a fait un retour flamboyant sur la scène internationale en 2014. Depuis, la Belgique a terminé troisième de la dernière coupe du Monde (après une victoire éclatante contre le Brésil en quart de finale le 6 juillet 2018) et figure toujours au sommet du classement FIFA.

Vue en plein écran Bel envol pour une Nafi Thiam noir-jaune-rouge. ©BELGA

Mais Les Diables rouges ne sont plus les seuls à briller en sport d’équipe. Leurs équivalents avec un stick de hockey entre les mains sont désormais aussi au sommet. Après une médaille d’argent à Rio en 2016, les Red Lions ont enchaîné avec un titre de champion du Monde et un autre d’Europe, acquis à Anvers, l’été dernier. Fidèle à sa réputation de pays du vélo, la Belgique a évidemment encore brillé à bicyclette. Les héros nationaux se nomment Gilbert, Van Avermaet et Boonen, aujourd’hui à la retraite. Avec l’émergence récente des Evenepoel et Van Aert, la relève semble déjà assurée.