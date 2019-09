Les Belges sont moins heureux au moment d'entrer dans la vie active

Elle reprend les données de l’European Social Survey, un projet européen mené depuis l’an 2000. "Je suis tombé par hasard sur cette démarche académique, explique Philippe Defeyt. Ici, la qualité et la taille de l’échantillon [6.000 répondants] permettent d’analyser le phénomène de manière plus rigoureuse et plus approfondie." L’étude se distingue par sa nouvelle approche sur le niveau de satisfaction de vie des Belges et leur niveau de bonheur. Afin d’éviter la confusion entre le bonheur et la satisfaction de vie, Philippe Defeyt nous donne sa définition: "La satisfaction de vie est plus conjoncturelle et le bonheur est lui, plus structurel. C’est-à-dire que je peux être tendanciellement heureux parce que j’ai un métier qui me plaît ou des bonnes relations mais cela ne m’empêche pas d’être insatisfait de ma vie à un certain moment, à cause d’un problème de santé transitoire ou de relations qui se dégradent." Ces deux indicateurs sont très liés mais pas forcément identiques.