Les Belges veulent toujours voyager, mais ils hésitent encore où et quand

Non, tous les Belges ne vont pas se précipiter en Belgique pour leurs vacances d’été... mais ils vont prendre leur temps pour se décider. Avec l’envie de dépenser plus!

Comme tous les trimestres, en association avec l’Abto (tour-opérateurs) et la BTO (voyages d’affaires), le Fonds de garantie Voyages (GFG) a publié le bilan des intentions de voyages des Belges avec, cette fois, une nouveauté : les variations entre les intentions "pré-corona" et celles durant la crise. Deux modifications attendues : 15% des 858 personnes interrogées n’ont pas de projets précis dans les 24 mois à venir (contre 9% avant) et les réservations sont tombées de 82% à 71%. Évidemment, ceux qui ont un "voucher" attendent de voir. Le coronavirus entre pour un tiers dans les décisions et le budget vacances pour un quart (24%).