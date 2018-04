Les Camerounais, premiers demandeurs de visas étudiants en Belgique

Nos universités et hautes écoles ont accueilli 9.011 étrangers sous visas étudiants l'année dernière. Les Camerounais sont les premiers en termes de demande, mais ce sont les Chinois qui voient le plus souvent leur requête acceptée.

Nos établissements d'enseignement supérieur attirent des étudiants et des chercheurs de tous les continents. L'année dernière, ils ont été 9.011 à avoir bénéficié de visas étudiants. "Les étudiants étrangers enrichissent nos universités et nos hautes écoles avec leurs propres idées et recherches, mais ils reprennent aussi les connaissances acquises ici. C'est ainsi que nous luttons pour une pollinisation intellectuelle croisée maximale", explique le secrétaire d'Etat à l'Asile et aux Migrations, Theo Francken.