Les Cliniques de l'Europe réduisent les suppléments d'honoraires

Les Cliniques de l’Europe, qui regroupent les sites de Saint-Michel à Etterbeek et celui de Sainte-Elisabeth à Uccle, ont décidé de réduire les suppléments d’honoraires à 200% maximum. "Ce sont nos médecins qui ont décidé de limiter les suppléments d’honoraires en s’ouvrant à une rémunération davantage basée sur la qualité et le service et non pas uniquement sur le nombre d’actes", précise le Dr Yvan de Meeus, directeur médical des Cliniques de l’Europe.