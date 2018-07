Les Diables, un coup de "boost" pour l'économie?

"La bonne performance de l’équipe nationale peut contribuer à améliorer la confiance des ménages", nous confient Alain Durré et Daan Struyven, tous deux économistes chez Goldman Sachs. Ces deux économistes, évidemment ravis par les dernières performances des Diables, ont couvert le chapitre belge dans "The World Cup and Economics", une étude de pas moins de 50 pages publiée par la banque à l’occasion du Mondial. Alors, bond à venir de la confiance des ménages belges? Les deux économistes tempèrent. "Cette amélioration de la confiance ne sera probablement que temporaire. Il s’agit d’ailleurs d’un facteur qu’il est difficile de quantifier et d’isoler précisément."