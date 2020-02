Les USA accusent la Belgique de casser les prix de l'acétone

Les Etats-Unis, très sensibles aux pratiques commerciales sous Donald Trump, estiment que la Belgique s'est adonnée au dumping en exportant de l'acétone outre-Atlantique, via notamment la société Ineos Phenol Belgium. Si un préjudice est constaté, une compensation financière sera exigée.

La Belgique, comme la Corée du Sud et l'Afrique du Sud, a exporté de l'acétone aux Etats-Unis à des prix cassés, s'adonnant de la sorte au dumping , estime le ministère du commerce américain. Si les USA arrivent à la conclusion qu'il y a eu un préjudice financier, Washington exigera une compensation financière.

Selon le département du Commerce américain, l'acétone, utilisé en chimie, a été importé depuis la Belgique avec une marge de dumping de 28,10% . Les autorités américaines pointent en particulier l'entreprise belge Ineos Phenol Belgium et d'autres exportateurs belges non spécifiés.

Plainte d'entreprises US

L'enquête concernant la Belgique, la Corée du Nord et l'Afrique du Sud a été ouverte après une plainte de Coalition for Acetone Fair Trade, une coalition militant pour un commerce juste de l'acétone, dont les entreprises AdvanSix, Altivia Petrochemicals, LLC et Olin Corporation sont membres.