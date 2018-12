Les affaires courantes belges s'invitent au Conseil de Sécurité

Un pays dont le gouvernement est en affaires courantes prenait place ce mardi au Conseil de Sécurité de l’ONU. Cette fragilité de la Belgique change-t-elle la manière dont ses partenaires l’écouteront à la table new-yorkaise? Et l’absence de gouvernement sera-t-elle un obstacle à la prise de positions claires par la Belgique?

"Ça peut jouer sur les rapports de force politiques, mais ça n'a aucune influence sur les plans institutionnel et juridique."

La voix d’un gouvernement en affaires courantes est-elle différente au Conseil de sécurité que celle d’un gouvernement de plein exercice? "Ça peut jouer sur les rapports de force politiques, mais ça n'a aucune influence sur les plans institutionnel et juridique" , indique Olivier Corten, professeur de droit international à l’Université libre de Bruxelles (ULB).

Quand, pour prendre un exemple extrême, le président américain Nixon faisait face à une procédure d’ impeacheme nt , cela n’avait aucune incidence sur la voix de Washington à l’international : "Si des hauts représentants de l’État s’expriment, ils expriment la position de l’État: on ne peut pas requérir des autres de se demander quel est exactement l’équilibre interne au moment où la position est émise " , poursuit Olivier Corten.

La marge de manœuvre du gouvernement comme le rôle du Parlement dans ces décisions est sujette à interprétation. En tout état de cause, les affaires courantes ne sont pas en soi un frein à l’activation de leviers régaliens . Personne n’a oublié que c’est avec un gouvernement en affaires courantes – soutenu par un Parlement fédéral unanime – que la Belgique a décidé d’entrer en guerre en Libye, en 2011.

Discrétion

Impossible de dire si un gouvernement belge de plein exercice aurait fait une entrée plus volontariste dans son mandat que ce n’est le cas aujourd’hui. À l’image par exemple d’une Angela Merkel : la chancelière allemande, dont le pays entre au Conseil de sécurité en même temps que la Belgique, a affirmé ce weekend que son pays doit "prendre plus de responsabilités" à l’international. Que face aux attaques contre le multilatéralisme, l’Allemagne doit "tenir bon, argumenter et se battre pour ses propres convictions".