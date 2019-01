Les affaires courantes compliquent la préparation au Brexit désordonné

Au lendemain de l’échec de Theresa May à faire valider l’accord de retrait par son parlement, l’équipe de Charles Michel est prête à faire passer "les textes nécessaires" à la préparation d’un Brexit sans accord.

Un ensemble législatif est sur la table pour lisser tant que possible les conséquences négatives d’une sortie sans accord dans les domaines des droits des citoyens, de l’énergie, de la finance, de la comptabilité des entreprises ou encore la mobilité. Pour certaines des mesures, en particulier concernant les droits des citoyens et droits sociaux, le Fédéral cherche à obtenir la réciprocité du côté britannique .

Ceux qui ont pris la décision de rendre [l’adoption du] budget 2019 impossible et de mettre en péril le jobs deal ont pris une lourde responsabilité sachant ce qu’on savait: le fait que le Brexit est une vraie menace pour l’emploi.

Pour limiter autant que possible le ralentissement des marchandises aux frontières au lendemain du Brexit, le Fédéral entend aussi renforcer les effectifs des douanes, indiquant son intention de recruter 245 nouveaux douaniers . Il avait déjà décidé l'an dernier d'en recruter 141, l’opération étant toujours en cours. L’Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) va recruter de son côté "au minimum 151" agents, indique le ministre de tutelle Denis Ducarme – le chiffre pourrait monter à 300.

Pour mettre en œuvre ces mesures, il faut dégager des moyens, or "les affaires courantes rendent les choses plus compliquées", a regretté le Premier ministre. Le gouvernement minoritaire fonctionne sur un budget mensuel calqué sur celui de l’an dernier et le modifier nécessite l’aval du Parlement.