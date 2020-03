Les affiliations aux syndicats en plein boom

Vendredi dernier, plus de 670.000 travailleurs étaient concernés par une demande de chômage temporaire pour force majeure. À terme, ils devraient être entre 800.000 et un million à être placés sous ce régime.

Si aucune des trois organisations ne dispose pour l'heure de statistiques précises, toutes constatent une hausse. Les affiliations arrivent de manière très régulière, mais ce n'est pas non plus "un raz de marée", explique-t-on à la CGSLB. À la FGTB par contre, on parle d'une véritable "explosion".

Face à l'afflux sans précédent des demandes de chômage temporaire à traiter, les syndicats ont par ailleurs tous renforcé leur dispositif. "On est capable d'absorber le choc pour l'instant", assure le porte-parole du syndicat libéral, Didier Seghin. "On a pris des mesures exceptionnelles, notamment en réquisitionnant des travailleurs à gauche à droite. La charge est gigantesque, mais on va pouvoir la gérer", affirme son homologue de la FGTB, Nicolas Deprets. À la CSC, on reconnaît que le travail se poursuit en "flux continu", tout en précisant que la situation reste "sous contrôle".