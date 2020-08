Les aspirants médecins passeront l'examen d'entrée dans l'université où ils sont inscrits

Plus de 4.200 jeunes sont attendus à l'examen d'entrée en médecine et dentisterie, dont les épreuves sont prévues les 28 août et 12 septembre. Organisées de manière décentralisée, celles-ci nécessiteront au moins une quarantaine de locaux, répartis dans cinq universités (UMons, ULiège, UCLouvain, ULB et UNamur), pour accueillir les candidats.